Mufasa to prawdziwy Król Lew. Pełny zwiastun filmu o jego braterstwie ze Skazą

Pełny zwiastun filmu Mufasa: Król lew zadebiutował na D23 i od razu zostały wrzucony do sieci. Historia rozgrywa się przed Królem Lwem z 2019 roku. Zapowiada widzom nie tylko to, jak młody Mufasa odkryje w sobie prawdziwego króla, ale przede wszystkim zwiastuje historię o jego braterstwie ze Skazą. Nie wiadomo, czy twórcy będą chcieli pokazać, co się stało, że zostało ono zniszczone, bo jak pamiętamy, potem Skaza będzie jego wrogiem i doprowadzi do jego śmierci. Reżyserem jest zdobywca Oscara Barry Jenkins.

Mufasa: Król Lew - pełny zwiastun

Film, podobnie jak oryginał, będzie mieć piosenki śpiewane przez bohaterów. W zwiastunie słyszymy fragment utworu stworzonego na potrzeby animacji przez Lina Manuela Mirandę. Piosenka nazywa się I Always Wanted a Brother.

Najpierw zwiastun w oryginale z polskimi napisami, potem z polskim dubbingiem.

Mufasa: Król Lew - plakaty i zdjęcia

Na początku nowy plakat ze Skazą.

Mufasa: Król Lew - Skaza

Mufasa: Król Lew - opis fabuły

Historia skupia się na genezie jednego z największych królów tej ziemi. Rafiki opowiada Kiarze historię jej dziadka, a towarzyszą im Tymon i Pumba, którzy okraszają wszystko swoim komentarzem.

Mufasa: Król Lew - premiera w grudniu 2024 roku w kinach.