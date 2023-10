Murder On The Orient Express - gra jest już dostępna. Oto jej premierowy zwiastun

fot. Microids

Microids zaprezentowało premierowy zwiastun gry Agatha Christie - Murder on the Orient Express. To przygodówka i zarazem zmoderniozwana wersja kultowego kryminału Agathy Christie. Akcja gry rozgrywa się w 2023 roku, a gracze odbędą w niej podróż przez kilka znanych miast, takich jak między innymi Boston, Wenecja i Genewa. Podczas zabawy przejmiemy kontrolę nad genialnymi detektywami: Herkulesem Poirot i nową bohaterką, Joanną Locke.

Zabawa obejmuje między innymi przeszukiwanie otoczenia, rozwiązywanie łamigłówek i przesłuchiwanie zróżnicowanych postaci. Każda wskazówka ma być istotna i przybliżyć graczy do odkrycia prawdy dotyczącej zbrodni w Orient Expressie.

Murder On The Orient Express - premierowy zwiastun gry

Agatha Christie - Murder on the Orient Express jest już dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.