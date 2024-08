Nie tylko Joker 2 będzie musicalem. Ten film do romansu, horroru i sci-fi dodał kolejny gatunek

Fot. Materiały prasowe

Nie tylko Joker 2 będzie musicalem. Wygląda na to, że The Bride także. Według grającego w filmie Petera Sarsgaarda, nadchodzący horror/sci-fi/romans w reżyserii Maggie Gyllenhaal będzie pełen śpiewania i numerów tanecznych. Aktor zdradził w rozmowie z The Hollywood Reporter:

Będą wielkie numery taneczne i inne rzeczy w filmie. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek przeczytałem. Według mnie to coś idealnego zarówno dla dorosłych, jak i dla nastolatków. [...]

Peter Sarsgaard opisał także The Bride jako "punkowy”, "brutalny" i "szalenie romantyczny" film, co na pewno brzmi intrygująco.

Film jest luźnym remakiem Narzeczonej Frankensteina z 1935 roku. Fabuła opowiada o samotnym Frankensteinie, który udaje się do Chicago lat 30. XX wieku, aby poprosić doktora Euphroniusa o pomoc w stworzeniu sobie towarzyszki. W ten sposób powstaje Panna Młoda, jednak to ostatnia rzecz, która idzie zgodnie z planem.

W gwiazdorskiej obsadzie filmu są Sarsgaard, Christian Bale, Jessie Buckley, Annette Bening, Penelope Cruz, John Mulaney i Jake Gyllenhaal. Zdjęcia rozpoczęły się w kwietniu, a niedawno skończyła się produkcja. Co ciekawe, autorem zdjęć jest Lawrence Sher - ten sam, który zajmuje się wspomnianym Jokerem 2. Najwyraźniej kręci jeden musical za drugim. Budżet jest szacowany na około 100 milionów dolarów.