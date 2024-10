Reżyser Towarzysza nakręci kolejny horror. Za produkcją stoją studia znanych twórców

fot. Grand Central Publishing

Reklama

My Wife and I Bought a Ranch to horror ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, którego produkcją zajmuje się Amazon MGM Studios. Za sterami stanie Drew Hancock, którego film pt. Towarzysz będzie mieć premierę na początku stycznia 2025 roku.

Hancock wyreżyseruje i napisze scenariusz do nowej produkcji, opowiadającej o parze, która przeprowadza się do swojego wymarzonego domu w Idaho i odkrywa, że ​​ich dolinę zamieszkuje złowrogi duch. Historia jest oparta na opowiadaniu Matta Query'ego, które po raz pierwszy pojawiło się na Reddicie, a później zostało opublikowane jako powieść pt. Old Country. Napisał ją wspólnie z bratem Harrisonem, podobnie jak inny horror pt. Wilderness Reform, którego adaptację przygotowuje Paramount.

Produkcją zajmują się studia 21 Laps od Shawna Levy'ego, Dana Cohena i Dana Levine'a oraz Atomic Monster od Jamesa Wana i Michaela Cleara. Producentem jest również Scott Glassgold z ramienia Ground Control, znany z tegorocznej nowości pt. Tarot. Początkowo rozwojem adaptacji My Wife and I Bought a Ranch zajmował się Netflix, ale ostatecznie przeszła do Amazona.

Drew Hancock do tej pory pracował nad krótkometrażowymi produkcjami, teledyskami oraz serialami telewizyjnymi. Pisał scenariusze do seriali takich, jak Podmiejski czyściec, Blue Mountain State czy My Dead Ex. Towarzysz, w którym w głównych rolach występują Sophie Thatcher i Jack Quaid, stanowi dla niego debiut reżyserski w filmie pełnometrażowym.

fot. Grand Central Publishing