Na Steamie pojawi się przeszło 1000 osiągnięć z gier EA

fot. EA

Przez kilka lat twórcy z Electronic Arts stronili od Steama i wydawali swoje gry na autorską platformę Origin. Miała ona stanowić przeciwwagę dla sklepu od Valve, jednak debiut Star Wars Jedi: Fallen Order ponownie zbliżył obie korporacje. Tytuły od EA ponownie rozgościły się w bibliotece największego cyfrowego sklepu z grami pecetowymi.

W końcu nadszedł czas na pełną integrację obu platform, przedstawiciele EA zdecydowali się dodać przeszło 1000 steamowych osiągnięć do swoich produkcji. Co ciekawe firma nie ograniczyła się jedynie do ich upublicznienia. Wdrożono mechanizm, który automatycznie zaliczy je tym, którzy zrealizowali konkretne cele już wcześniej, odpalając gry za pośrednictwem platformy Origin.

Aby uzyskać uprzednio wypracowane trofea, nie wystarczy posiadać na Steamie kopii gry, którą ogrywaliśmy wcześniej za pośrednictwem platformy Electronic Arts. Należy zainstalować dany tytuł i odpalić go, dopiero wtedy Valve uzupełni naszą zakładkę z osiągnięciami. Poniżej publikujemy listę tytułów od EA, które zyskały swoje steamowe osiągnięcia:

Na tym jednak nie kończy się zacieśnianie współpracy obu korporacji. 31 sierpnia gracze ze Steam uzyskają dostęp do usługi subskrypcyjnej EA Play. W bliżej nieokreślonej przyszłości firmy planują także połączyć listy znajomych, aby ułatwić graczom zabawę ze znajomymi w trybach wieloosobowych pomiędzy obiema platformami.

Wszystko wskazuje na to, że ciche dni pomiędzy korporacjami dobiegają końca. Origin przyciągnął do siebie grono wiernych klientów i nadal będzie się rozwijać, ale osiągnął już na tyle stabilną pozycję, że EA może bez obaw wrócić do ścisłej współpracy z Valve.