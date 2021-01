Najbardziej kasowe filmy 2020 roku na świecie [GALERIA]

Materiały prasowe

2020 rok był naprawdę koszmarny jeśli chodzi o premiery kinowe oraz frekwencję w multipleksach. Wszystko oczywiście przez trwającą po dziś dzień pandemię. Praktycznie od marca nie mieliśmy do czynienia z żadnym, dużym filmem debiutującym na świecie. Sprzedaż biletów na seanse spadła o ponad 72 procent. Oczekuje się, że globalnie sprzedaż biletów do kin w 2020 roku wyniesie od 11,5 do 12 miliardów dolarów, w porównaniu do 42,5 miliarda dolarów w 2019 roku.

Dlatego jeśli chodzi o 2020 rok, to wyrażenie najbardziej kasowe produkcje staje się tutaj czymś na wyrost. Jednak zdarzyły się wyjątki. I tutaj trzeba zaznaczyć, że po raz pierwszy chiński rynek filmowy zdominował Hollywood w światowym box office, jeśli chodzi o sprzedaż biletów. Poniżej przedstawiamy galerię z najbardziej kasowymi filmami 2020 roku. Braliśmy pod uwagę tytuły, które zgromadziły ponad 100 mln dolarów na świecie.