Najgorsze nowe seriale 2021 wg Metacritic. Co znalazło się na dnie beczki obok Sexy Beasts?

fot. materiały prasowe

Metacritic to kolejny, obok Rotten Tomatoes, popularny agregator ocen. Tym razem skupiono się na najgorszych nowych serialach 2021 roku. Znalazły się tu nie tylko seriale fabularne, ale także reality show jak Sexy Beasts, czy dokumenty takie jak spin off świetnie przyjętego Króla Tygrysów. W zestawieniu dominuje Netflix, choć nie powinno to dziwić, bowiem streamingowy gigant pompuje rocznie taką ilość seriali, że musi trafić się jakieś zgniłe jajo, to samo zresztą tyczy się HBO.

Na liście znalazły się tytuły, które miały premierę między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku i otrzymały poniżej 50 punktów Metascore. Punktacja ta jest uśrednieniem ocen wystawionych danej produkcji przez zawodowych dziennikarzy i krytyków. Ponadto seriale z zestawienia muszą mieć przynajmniej 4 recenzje. Podobnie jak w przypadku Rotten Tomatoes nie brane są pod uwagę oceny użytkowników, by uniknąć spamu negatywnymi recenzjami, co zdarzało się dość często w przeszłości i zdarza się nadal.

Najgorsze nowe seriale 2021 roku - ranking (miejsca 10-1)

Call Your Mother - Metascore 44

