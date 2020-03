Najlepsi wydawcy 2019 roku w branży gier. To zestawienie Metacritic zaskakuje

Serwis Metacritic przygotował zestawienie najlepszych wydawców gier 2019 roku - za kryterium posłużyły tutaj zarówno średnie oceny, jak i procent pozytywnych i negatywnych ocen. Wyniki są naprawdę zaskakujące. Na pierwszym miejscu znalazła się tu bowiem włoska firma 505 Games, która raczej nie jest utożsamiana z głośnymi blockbusterami. Trzeba jednak przyznać, że Włosi mieli naprawdę udany rok, bo dostarczyli na rynek m.in. świetnie przyjęte Control oraz hit z Kickstartera, grę Bloodstained: Ritual of The Night. Wszystko wskazuje na to, że i w najbliższym czasie nie będą mieli powodów do narzekań, bo to właśnie oni wydadzą pecetowe Death Stranding.

Druga pozycja przypadła... Activision Blizzard - przede wszystkim ze względu na wysoko oceniane Sekiro: Shadows Die Twice, ubiegłoroczną grę od studia From Software oraz Call of Duty: Modern Warfare. Podium domyka Nintendo, które dostarczyło kilka bardzo dobrze przyjętych gier - m.in. Astral Chain, Fire Emblem: Three Houses czy Super Mario Maker 2. Co ciekawe, Xbox Game Studios znalazło się dopiero na 7 miejscu, a Sony przypadła dopiero 22 lokata.

Najlepsi i najgorsi wydawcy 2019 roku według Metacritic

505 Games Activision Blizzard Nintendo Paradox Interactive Capcom Annapurna Interactive Xbox Game Studios Humble Bundle Square Enix Devolver Digital Focus Home Interactive Take-Two Interactive Electronic Arts Ubisoft Team17 Spike Chunsoft Koei Tecmo Games Sega Bandai Namco Konami Idea Factory Sony PQube Xseed/Marvelous TinyBuild Iceberg Interactive Koch Media Digerati Distribution THQ Nordic Bethesda Softworks NIS America Daedalic Entertainment QubicGames Curve Digital Plug In Digital Ratalaika Games Bigben Interactive 1C Company Headup Games Merge Games