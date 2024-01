Ranking najlepszych filmów, w których seks odgrywa ważną rolę. Najbardziej zmysłowe produkcje w historii kina

fot. materiały promocyjne

Jakiś czas temu serwis Ranker przygotował najlepszych filmów erotycznych. Użytkownicy portalu mogli głosować na produkcje, w których seks odgrywa pierwszoplanową rolę. W ten sposób powstała lista najbardziej zmysłowych obrazów w historii kina. Nie w każdym przypadku mamy jednak tutaj do czynienia z klasycznymi filmami dla dorosłych widzów. W poniższej galerii znajdziecie wiele thrillerów, dramatów czy komedii, w których seks pełni istotną funkcję fabularną. Mamy więc obrazy z lekkim i frywolnym podejściem do tematu, oraz dzieła, w których twórcy pokazują mroczną stronę pożądania. Niektóre produkcje są bardzo odważne, wręcz pornograficzne. Inne w delikatny sposób anonsują temat, skupiając się na sferze zmysłów i emocji. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem. Pierwsza dziesiątka skupia naprawdę znane filmy, ale czy obraz znajdujący się na szczycie podium rzeczywiście na nie zasługuje?

Ranking najlepszych filmów, w których seks odgrywa ważną rolę

60. Zagubiona autostrada

40. Naznaczony

1980 - Błękitna laguna: Kontrowersyjny film przepełniony nagością. Pikantności dodaje fakt, że występująca w roli głównej Brooke Shields miała tylko 14 lat podczas kręcenia. Na szczęście w scenach erotycznych zastępowała ją dublerka.

