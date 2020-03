Najlepsze gry platformowe według Metacritic. Król mógł być tylko jeden…

Gry platformowe to gatunek o bardzo długiej historii. Mimo tego, że przeszedł on bardzo długą drogę, to podstawy rozgrywki pozostały w nim raczej niezmienione. Tego typu produkcje nadal są bardzo wymagające, a kluczem do sukcesu jest tu połączenie zręcznych palców oraz… umiejętności szybkiego reagowania, która okazuje się nieoceniona przy pojawiających się na ekranie pułapkach i przeciwnikach. Dziś postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jakie są najlepsze platformówki w historii zdaniem krytyków.

W poniższej galerii znajdziecie 50 gier, które uzyskały najwyższą średnią ocen w serwisie Metacritic. I chociaż gusty są różne, to chyba nikt nie będzie kwestionował tego, że król jest tylko jeden, a na imię mu... Mario.

7. (ex aequo) Limbo (PlayStation 3) - średnia ocen: 90