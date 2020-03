Najlepsze gry FPP według Metacritic. O ten ranking można toczyć boje…

Już niedługo premiera Doom Eternal, czyli kolejnej odsłony serii, która zrewolucjonizowała gatunek gier pierwszoosobowych. To dobra okazja do tego, by przyjrzeć się, jak takie produkcje zmieniały się na przestrzeni lat, a razem z nimi gusty graczy oraz recenzentów. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się temu, jakie są najlepsze gry FPP w historii zdaniem krytyków. Przeglądając poniższą listę nie raz można się zaskoczyć.

Do przygotowania rankingu posłużyliśmy się średnią ocen poszczególnych produkcji według serwisu Metacritic. Warto jednak raz jeszcze zaznaczyć, że uwzględnia ono gry FPP, nie FPS. To znacznie szerszy termin, obejmujący wszystkie gry z widokiem z pierwszej osoby, nie tylko strzelanki. Oznacza to, że znajdziecie tutaj także produkcje z gatunku RPG, a nawet... stawiające na rozwiązywanie logicznych zagadek. Zobaczcie sami, co najbardziej przypadło do gustu recenzentom.

Najlepsze gry FPS według Metacritic

7. (ex aequo) The Operative: No One Lives Forever (PC) - średnia ocen: 91