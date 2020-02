Najlepsze gry w historii wg Metacritic - The Legend of Zelda a może GTA? Wiele zaskoczeń

Końcówka tej dekady będzie wyjątkowa dla wszystkich fanów gier, bo przyniesie także koniec obecnej generacji konsol i zarazem debiut nowych urządzeń: PlayStation 5 i Xboksa Series X. To doskonała okazja, by podsumować to, co wydarzyło się do tej pory w branży. Przygotowaliśmy więc zestawienie najlepszych produkcji wszech czasów (pomijając porty, reedycje i odświeżone wersje), za kryterium wybierając średnią ocen w serwisie Metacritic. W przypadku tytułów o tej samej średniej, o miejscu na liście decydowała ocena użytkowników. Co ciekawe, te bardzo często mocno różnią się od not wystawianych przez krytyków...

W rankingu nie brak pewnych zaskoczeń i trudno nie odnieść wrażenia, że nie wszystkie pozycje na liście będą pokrywać się z gustem graczy z Polski. Dużo tutaj np. tytułów Nintendo, a konsole tego producenta nigdy nie były w naszym kraju szczególnie popularne. Niektórym może też zakręcić się łezka pod okiem na wspomnienie serii Tony Hawk's Pro Skater, która niegdyś zachwycała, a jej ostatnia odsłona z 2015 okazała się ogromną porażką i rozczarowaniem.

30. Madden NFL 2003 - średnia ocen na Metacritic: 95, średnia ocen od użytkowników: 7.5

W tym roku czeka nas jeszcze kilka dużych premier, które mogą namieszać na liście. Gracze pokładają szczególne nadzieje w The Last of Us: Part II, Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima oraz polskiej produkcji Cyberpunk 2077. Czy któryś z nich zajmie zaszczytne miejsce w czołówce najlepiej ocenianych gier w historii? Zobaczymy po ich premierze.