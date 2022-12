Największe finansowe klapy w 2022 roku. Morbius, Buzz Astral i Amsterdam

materiały prasowe

Na portalu Businessinsider pojawiło się zestawienie największych finansowych klap 2022 roku. Powołując się na Comscore mamy prognozę, że amerykański box office zakończy rok z kwotą 7,2 miliarda dolarów - to ogromna poprawa w stosunku do zeszłorocznych 4,5 mld dolarów, ale wciąż daleko jest 11 miliardów dolarów z 2019 roku, czyli przed pandemią koronawirusa.

Branża filmowa ma na pewno problem z powrotem widzów do kin, ale też pewnie dużo zależy od samych filmów, bo tutaj możemy dyskutować jak wiele blockbusterów stało na odpowiednim poziomie, by generować odpowiednie przychody. Rok 2022 pokazuje też, że mniejsze filmy (dramaty lub filmy akcji z niewielkim budżetem) nie przyciągają tłumów i słabo wypada w tym zestawieniu Jednym głosem oraz Ambulans od Michaela Baya. Słabo szło też animacjom, a symbolem tej porażki jest Buzz Astral, który przy budżecie 200 mln dolarów "zarobił" 226 mln dolarów. Mówi się, że aby produkcja filmowa wyszła na plus, musi osiągnąć przynajmniej dwukrotność swojego budżetu. Często nie są podawane poniesione koszty promocji i dystrybucji, a to zawsze wymaga wielu pieniędzy przy dużych tytułach. Jeśli zatem film z popularnej franczyzy zarabia mniej niż 500 mln dolarów, to jest to argument do tego, by określić dany film klapą finansową. Zobaczcie zestawienie Insidera z podanymi budżetami i zarobkami z globalnych kas.

Największe klapy finansowe 2022 roku

Kolejność podana w zależności od daty premiery filmu w kinach.

355 - światowy box office: 27.8 miliona dolarów (budżet: 75 milionów dolarów)