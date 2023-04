Największe straty i zyski 2022 roku. Animacje Disneya potrafiły wtopić nawet 100 mln dolarów

materiały prasowe

Tworzenie filmów zawsze obarczone jest ryzykiem i to niezależnie, czy mówimy o czasach przed pandemią, w trakcie czy po. Portal Deadline postanowił wrócić jednak do tradycji prezentowania filmów w dwóch rankingach - największych finansowych wtop i największych zarobków. Nie chodzi jednak o globalne wyniki, a liczbę zarobionych (lub straconych) pieniędzy względem określonego budżetu, który obejmuje nie tylko realizację, pensje aktorów, ale też promocję.

Deadline zebrało dane za 2022 roku korzystając z danych zebranych przez doświadczone i zaufane źródła. Na bazie udanych i nieudanych filmowych transakcji, możemy zauważyć, że opłaca się dzisiaj tworzenie małych filmów, które jednak mają potencjał na zarabianie dużych pieniędzy, jak produkcje od studia A24 lub horrory od Blumhouse. Inny wniosek, który można wyciągnąć, to że animacje Disneya i Pixara za grube miliony nie mogą w krajobrazie postpandemicznym wyjść na plus. Być może rodzice z dziećmi wolą poczekać na debiut filmu na streamingu? Na pewno branża ma materiał podglądowy do wyciągania wniosków.

Największe filmowe wtopy finansowe 2022 roku

Dziwny świat (Walt Disney Animation) - stracone pieniądze: -152.4 mln dolarów

Najlepsze zarobki filmów w 2022 roku

M3GAN (Universal/Atomic Monster/Blumhouse) - całkowity zarobek: 78.8 mln dolarów