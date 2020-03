Największy dystrybutor komiksów zawiesza działalność. Co z Marvelem i DC?

Diamond Comic to dystrybutor odpowiadający za rozprowadzanie większości towaru w przemyśle komiksowym. Z uwagi na pandemię koronawirusa poprosili wydawców, więc między innymi Marvel Comics oraz DC Comics o nie wysyłanie im nowego materiału, ponieważ nie będą pracować w obliczu kryzysu koronawirusa, więc zawieszają swoją działalność. Innymi słowy nie będą rozsyłać towaru do sklepów, które zostaną pozbawione najważniejszych produktów. Tym samym niewątpliwie wiele z nich zostanie zamkniętych. Decyzja Diamond Comic wchodzi w życie od 1 kwietnia i potrwa do odwołania.

Sprawa dotyczy najważniejszych wydawnictw, czyli Marvela, DC, Dark Horse, Image, Boom!, Dynamite i IDW. Oni wszyscy nie będą mogli wprowadzać na rynek swoich najnowszych zeszytów bez tego dystrybutora. A to oznacza, że nowe komiksy nie pojawią się w sprzedaży na całym świecie, ponieważ w wyniku takich działań licencje najpewniej nie będą sprzedawane poza granice USA.

Na razie nie wiadomo, jak wydawcy zamierzają sobie poradzić z tym problemem. Spekuluje się, że mogą przenieść się tymczasowo na platformy internetowe w stylu Comixology.