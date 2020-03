Marvel - Thor może stracić Mjolnir. Jest wyraźna sugestia

Jeśli uważnie śledzicie naszą stronę w ostatnich kilku dniach, z całą pewnością zauważyliście, że Marvel raz po raz decyduje się w swoich komiksach korzystać z wątku młota Thora, Mjolnira. Informowaliśmy Was już o tym, że młot został podniesiony najpierw przez Lokiego, później zaś przez Kapitan Marvel (ta druga w tym celu skorzystała jednak z klona boga burzy i piorunów); wiemy też, że jego potęga jest mniejsza od mocy nowej broni Jane Foster, Undrjarna. Teraz pojawiło się jeszcze jedno doniesienie ze świata powieści graficznych - Thor w najbliższym czasie może stracić Mjolnir.

Gdy heros został obwołany nowym królem Asgardu i rozpoczął odbudowywanie swojego państwa, młot zaczął wydawać się mu coraz cięższy - wtedy bóg burzy i piorunów wychodził z założenia, że jego dni są policzone. Sam Mjolnir wybrał następnie Foster na swoją nową właścicielkę; sytuacja zmieniła się na moment w serii War of the Realms, w której dla Thora została stworzona nowa wersja artefaktu. To za jej pomocą był on w stanie zakończyć tytułową wojnę.

Niedawne komiksy wyraźnie sugerowały, że obdarzony samoświadomością Mjolnir chce zmienić właściciela - świadczą o tym choćby fakt jego podniesienia przez Lokiego czy odebranie go Thorowi przez Lady Sif. Trzeba też dodać, że sam heros wykonuje coraz bardziej wątpliwe z moralnego punktu widzenia działania dla Galactusa, którego wcześniej został heraldem.

Okładka i opis czerwcowego zeszytu Thor #7 mocno sugerują, że protagonista straci swoją nieodłączną broń - wygląda na to, że jest ona obiektem pożądania innych superbohaterów:

Źródło: Marvel

Coś jest nie tak z Mjolnirem... To również kiepski moment na to, by Wszechojciec Asgardu stracił swoją podstawową broń. Po wizycie Galactusa Złote Miasto opanował chaos, a na horyzoncie widać również inne zagrożenia. Thor potrzebuje swojego młota bardziej niż kiedykolwiek, a mimo to Uru (metal, z którego wykonany jest artefakt - przyp. aut.) z każdym kolejnym dniem staje się coraz cięższe. Jaką cenę bóg burzy i piorunów zapłaci za to, by trzymać w swoich dłoniach jedną z najpotężniejszych broni w całym multiwersum?

Portal Screen Rant ocenia, że nawet jeśli w opisie zaznacza się możliwość dalszego dzierżenia przez Thora Mjolnira, to sprawy na tym polu zaszły zbyt daleko, by Dom Pomysłów wycofywał się z całego pomysłu przekazania przedmiotu w inne ręce.