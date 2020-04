Ile komiksów masz w domu? On miał... 40 tysięcy. Zarobi na nich krocie

Ian Levine, brytyjski twórca tekstów piosenek i znany DJ, od lat określany jest w branży komiksowej mianem "największego fana DC na świecie". Wszystko przez to, że w ramach swojej liczącej przeszło 40 tysięcy komiksów kolekcji zgromadził przynajmniej jedną kopię każdego zeszytu wydanego przez DC od 1934 roku (wówczas jako National Allied Publications) do roku 2014. Teraz Levine postanowił wystawić swój zbiór na aukcji zatytułowanej DC Complete: The Ian Levine Collection.

Analitycy szacują, że Brytyjczyk na tym posunięciu zarobi krocie. Słynie on bowiem z tego, że poddawał renowacji większość ze starszych zeszytów, doprowadzając do ich odświeżenia - to dlatego specjalistyczne firmy określają stan tych komiksów na "bardzo dobry lub lepszy". Trzeba też dodać, że Levine postanowił sprzedać całą kolekcję jednorazowo; nie ma więc opcji zakupienia poszczególnych tytułów.

DC od dawna wie o pasji Brytyjczyka. W 2010 roku, na 75-lecie wydawnictwa, w specjalnym tomie 75 Years of DC Comics: The Art of Modern Mythmaking znalazły się plansze pochodzące z komiksów wchodzących w skład jego kolekcji. Levine swoją przygodę z powieściami graficznymi rozpoczął już jako 8-latek; kilka lat później zaczął on odwiedzać sklepy komiksowe w Londynie, by kupować obecne tam, czasami mocno podniszczone komiksy DC.

Nie jest na razie jasne, na jaką kwotę może ostatecznie liczyć Levine. Dość powiedzieć, że w 2014 roku Action Comics #1 (debiut Supermana) zostało sprzedane za 3,2 mln USD, a 4 lata wcześniej kupujący nabył Detective Comics #27 (debiut Batmana) za blisko 1,1 mln USD.

Więcej szczegółów na temat aukcji znajdziecie na dedykowanej stronie.