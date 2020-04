Ciocia May zaprzyjaźniła się z... potężnym symbiontem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fani komiksowego Spider-Mana doskonale wiedzą, że wydawałoby się poczciwa ciocia May potrafi zaskakiwać. Nie inaczej sprawy mają się w najnowszym zeszycie Scream: Curse of Carnage #5, w którym sędziwa kobieta zaprzyjaźniła się z jednym z najniebezpieczniejszych, choć ostatnimi czasy wyjątkowo bezbronnym symbiontem.

Już z poprzednich odsłon serii wiemy, że Andi Benton, nowa gospodyni symbionta znanego jako Scream, przeżywa emocjonalne katusze. Nie ma domu i rodziny, a jej przyjaciel, Flash Thompson, został z zimną krwią zamordowany przez Czerwonego Goblina. W dodatku poluje na nią Wielka Matka, starożytny symbiont, która chce uczynić z Screama własne dziecko. Dziewczynka nie ma wyjścia - siłą rzeczy jej więź z symbiontem musi jeszcze ulec wzmocnieniu.

Wielką Matkę udaje się ostatecznie (choć najprawdopodobniej tymczasowo) pokonać; najnowszy zeszyt z serii pokazuje, że Andi znalazła schronienie właśnie u cioci May. Obie poznały się w ośrodku charytatywnym F.E.A.S.T., w którym pracuje May, a które Benton od czasu do czasu odwiedza tylko po to, by otrzymać tam posiłek. W trakcie jednej z tych wizyt dziewczynka została zaatakowana przez pomocników Wielkiej Matki, co doprowadziło do wyzwolenia Screama. Nawet po zdaniu sobie sprawy z tego, że Andi skrywa w sobie symbionta, ciocia Petera Parkera w dalszym ciągu chce pomóc nowej podopiecznej.

Scream: Curse of Carnage #5 - plansze

Warto przypomnieć, że w innej komiksowej rzeczywistości pochodząca z alternatywnej wersji Ziemi ciocia May w listopadzie zeszłego roku stała się gospodynią dla Carnage'a, tworząc doprawdy nietypową postać:

Spider-Verse #2 - plansze