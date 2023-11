Historyczne nieścisłości w Napoleonie? Joaquin Phoenix: "Czasem myślisz: To jest tak kur... nudne"

Apple TV+

Reklama

W miniony piątek Napoleon zadebiutował w kinach na całym świecie. Przypomnijmy, że najnowszy film Ridleya Scotta musi zmagać się z przybierającą na sile krytyką dotyczącą pokazanych na ekranie, historycznych nieścisłości. Najpierw więc głos w tej sprawie zabrał wyjątkowo złotousty w ostatnim czasie sam reżyser ("Kiedy mam problemy z historykami, pytam: „Przepraszam, kolego, byłeś tam? Nie? No to się, ku**a, zamknij!"), teraz z kolei portretujący tytułową postać Joaquin Phoenix.

Aktor w wywiadzie dla Forbesa stwierdza, że choć zdaje sobie sprawę, iż wierność historii jest ważna dla samej opowieści, czasami bardziej interesujące są udramatyzowane sceny, które inaczej przedstawiają historyczne wydarzenia:

Tak duża część jego (Napoleona - przyp. aut.) życia wymaga interpretacji. Od samego początku mnie to zainteresowało, byłem tego po prostu ciekaw. Część rzeczy prawdopodobnie jest kluczowa - nie możesz zaprzeczyć faktom, ale pamiętam, że miałem okazję zobaczyć wczesną wersję filmu z dwoma naukowcami, którzy napisali książki o Napoleonie. Dosłownie przez półtorej godziny kłócili się o fakty z jego życia, co do których nie byli zgodni. Są więc pewne kwestie, co do których istnieje ogólny konsensus i ludzie akceptują te fakty.

Później Phoenix dodał:

Kiedy jednak skupiasz się na samej koncepcji jego związków, dochodzi do ciebie ten wniosek: "Tak, był niedojrzały, nie wiedział, jak być z kobietami". Jak możesz to więc pokazać w konkretnej scenie? Czasami dosłownie myślisz: "Tu mamy sedno całej sceny, to są te informacje - i one są kur... nudne, kogo to w ogóle obchodzi?".

Aktor stwierdził także:

Musisz po prostu pomyśleć, co mogłoby wydać się bardziej interesujące. A może tak wcale nie jest? Może poniesiesz porażkę? Czasami twój wybór będzie zły, ale jeśli będziesz chciał sztywno trzymać się faktów... Czasami tak właśnie jest. Czasami to film, który chcesz obejrzeć - ludzie chcą, żebyś właśnie taki zrobił. I ja osobiście lubię oglądać takie produkcje. Tak, to nie był ten film. Dobrze czułem się w dziwnie pokazanych scenach seksu; masz wtedy poczucie, że to właśnie ten moment, gdy pokazujesz inne strony jego osobowości, coś, co było zupełnie nieoczekiwane.

Joaquin Phoenix - filmy od najgorszych do najlepszych [RANKING]

37. Ruscy na Florydzie (1987) - 14%