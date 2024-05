Naruto najpopularniejszym serialem dla dzieci na świecie! Kto króluje w Polsce?

fot. Pierrot // Prime Video

Sieć sklepów z zabawkami The Toy Zone zebrała dane telewizyjne z całego świata i przedstawiła raport dotyczący najpopularniejszych seriali dla dzieci emitowanych w 158 krajach. Najpierw wzięto pod uwagę oglądalność z takich kanałów jak Cartoon Network, Disney, Nickelodeon, CBeebies i Netflix. Następnie przeanalizowano poszczególne tytuły, aby sprawdzić, które z nich cieszyły się największym zainteresowaniem w wyszukiwarce Google. Po podsumowaniu okazało się, że to anime Naruto zwyciężyło w zestawieniu. Poniżej znajduje się ranking seriali dla dzieci według liczby państwa, gdzie są one najpopularniejsze.

Naruto - 83 CoComelon - 49 Świnka Peppa - 6 Tom i Jerry - 5 Dragon Ball - 4

Co ciekawe animacja Pora na przygodę! jest najpopularniejszym serialem dla dzieci tylko w USA. Z kolei Polska jest jednym z czterech państw, gdzie króluje Dragon Ball. Natomiast Europa jest zdominowana przez serial Naruto. W pojedynczych krajach wygrały jeszcze takie tytuły jak: Teletubisie (Islandia), Bamse (Szwecja), Spider-Man (Białoruś), Motu Patlu (Indie), Blue (Australia) czy Wilk i Zając (Rosja). Zobaczcie poniżej mapkę z pełnymi danymi.

Mapka - najpopularniejsze seriale dla dzieci

