Nathan Fillion bierze w obronę Jossa Whedona. Aktor chciałby ponownie współpracować z reżyserem

fot. Fox

W roku 2021 głośno zrobiło się o Jossie Whedonie. Przypomnijmy, że reżyser oskarżany był o toksyczne i nieprofesjonalne zachowanie na planie przez współpracujących z nim aktorów, między innymi Charismę Carpenter i Raya Fishera, a Gal Gadot przyznała, że groził jej karierze podczas prac nad dokrętkami do filmu Liga Sprawiedliwości. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mają o nim tak złe zdanie, bo Nathan Fillion niejako wziął go w obronę w jednym z odcinków podcastu Inside of You.

Fillion miał okazję pracować z Whedonem między innymi przy okazji serialu Buffy: Postrach wampirów oraz kultowego Firefly, gdzie wcielał się w kapitana Malcolma Reynoldsa. Przyznał, że czytał artykuł o oskarżeniach ze strony Gal Gadot, sam jednak wspomina współpracę z reżyserem zupełnie inaczej. Nazywa go przy tym "zabawnym, nazbyt skromnym, niezwykle utalentowanym i może nieco nawiedzonym".

Czytałem ten artykuł i nigdzie, ani słowem nie wspominał on o Firefly. Miałem zupełnie... to nie były moje doświadczenia z tym człowiekiem.

Dodał również, że gdyby miał taką możliwość, to chciałby znowu pracować z Whedonem.

Wiesz, on sam przyznaje, że pracuje nad sobą i ja to doceniam. Nie zastanawiałbym się długą nad ponowną współpracą z Jossem.

Fillion przekazał też interesującą informację na temat Firefly. Podobno prowadził luźne rozmowy z Whedonem na temat ewentualnej kontynuacji serialu - aktor i reżyser mieli "żartować i fantazjować" na ten temat. Zapytany o to, czy widziałby taką możliwość bez Whedona na pokładzie odparł, że to "złamałoby serce".