Netflix - Agata Kulesza i Joanna Kulig na zdjęciu z ekranizacji polskiego reportażu. Są nowe informacje

fot. Netflix

Jako pierwsi poinformowaliśmy o powstawaniu nowego serialu Netflixa o tytule Ołowiane dzieci. Dziś o nowej produkcji z Joanną Kulig w roli głównej wiadomo już więcej. Zgodnie z naszymi doniesieniami, projektem zajmie się Maciej Pieprzyca, który został reżyserem tego widowiska, a którego znamy z filmów Jestem mordercą i Ikar. Legenda Mietka Kosza. Jego najnowsze dzieło, zrealizowany dla Netflixa serial Idź przodem bracie, wciąż czeka na premierę. Scenariusz do serialu napisał Jakub Korolczuk.

W obsadzie poza Kulig znajdzie się również Agata Kulesza, Kinga Preis, Sebastian Pawlak, Michał Żurawski, Zbigniew Zamachowski, Marian Dziędziel i inni. Całość bazuje na reportażu Michała Jędrychy. W sieci pojawiło się też pierwsze zdjęcie:

fot. Netflix

Ołowiane dzieci - opis fabuły

Produkcja opowiada o wydarzeniach w Szopienicy w połowie lat 70. Na początku roku szkolnego okazuje się, że dwie klasy trzeba połączyć w jedną. Co się stało z dziećmi, które nagle zniknęły? Jolanta Wadowska-Król, lekarka z miejscowej przychodni, rozpoznaje u nich rzadką i groźną chorobę: ołowicę. Odpowiedzialna za to jest pobliska huta, od lat bezkarnie zatruwająca środowisko. Lekarka próbuje powstrzymać setki zachorowań i nagłośnić problem tuszowany przez miejscowe władze. Po latach dawny pacjent charyzmatycznej doktor Król wraca do zagadki i zaczyna swoje śledztwo.