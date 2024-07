Netflix

W ostatnim czasie serwisy streamingowe przechodzą przez wiele zmian, które mają na celu zwiększenie ich zysków - od działań powstrzymujących współdzielenie kont, aż do ofert subskrypcji z reklamami. Mimo wielu głosów ze strony narzekających klientów, streamerzy nie odczuwają na tym większych strat. Netflix podsumował wyniki finansowe z pierwszego półrocza 2024 roku i wysnuł dość przykre wnioski dla swoich subskrybentów. Przyszedł czas na wygaszenie planu Basic, będącego najtańszą opcją na platformie streamingowej. W jego miejsce wejdzie subskrypcja z reklamami.

Netflix - koniec z najtańszą subskrypcją bez reklam

Jak informuje portal CNN, streamer ogłosił wdrażanie zmian na terenie Kanady oraz Wielkiej Brytanii w styczniu bieżącego roku. W miniony czwartek Netflix zaznaczył, że plan subskrypcyjny zostanie wygaszony także w Stanach Zjednoczonych i Francji. To oznacza, że prędzej czy później zmiany obejmą całą Europę, w tym również Polskę.

Przypomnijmy, że opcja Netfliksa z reklamami obowiązuje już w 12 krajach na świecie. Według nieoficjalnych źródeł, taka usługa może trafić do Polski w drugiej połowie 2024 roku. Wówczas zostanie wyłączona opcja wykupienia planu Basic dla nowych użytkowników (co już wydarzyło się na terenie USA), a obecnym subskrybentom Netflix zaproponuje przejście do nieco droższego i nadal bezreklamowego pakietu Standard (albo trzeciego planu, czyli Premium) bądź wybór tańszej opcji, ale z reklamami i ograniczoną biblioteką treści.

W Stanach Zjednoczonych reklamowy pakiet został wyceniony na 6,99 dolara miesięcznie (ok. 27,5 zł). Bez reklam użytkownicy mogą wybrać plan Standard za 15,49 dolara (61 zł) oraz Premium za 22,99 dolara (90 zł).