Netflix - najpopularniejsze filmy w historii. To na nie poświęciliście miliony godzin

Netflix oferuje w swojej ofercie wiele oryginalnych filmów, które trafiają do biblioteki platformy praktycznie co tydzień. Widzowie coraz częściej zamiast chodzić do kina wolą spędzać czas przed telewizorem oglądając daną produkcję w domu. To przekłada się na fantastyczne wyniki oglądalności filmów Netflixa. Streamingowy gigant w końcu zdecydował się podać dane dotyczące najpopularniejszych filmów platformy.

Zestawienie produkcji zostało podzielone na projekty anglojęzyczne i nieanglojęzyczne. Jako wynik podano nie ilość gospodarstw domowych, w których zobaczono daną produkcję, a łączny czas w godzinach, jaki użytkownicy spędzili na oglądaniu filmu. Tak powstały dwie listy TOP 10 najpopularniejszych filmów w historii serwisu. Możecie je sprawdzić w poniższych galeriach.

TOP 10 najpopularniejszych filmów anglojęzycznych:

10. Zabójczy rejs - 170 mln godzin

TOP 10 najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych:

10. Święta, święta i... znowu święta - 48 mln godzin