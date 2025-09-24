O ten serial walczono jak lwy. Wygrał Netflix
Joshua Zetumer napisał scenariusz do nowego paranormalnego serialu Pagans. Skala i intensywność licytacji przerosły jednak najśmielsze oczekiwania. W ciągu kilku dni tytuł stał się sensacją w branży. Dlaczego?
W burzliwej aukcji wzięło udział około 15 do 18 studiów, platform i producentów, jak donosi Deadline. Co ciekawe, sam proces przybrał nietypową formę, ponieważ scenariusz został wysłany do potencjalnych nabywców za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Mieli tylko 24 godziny na przeczytanie go, bez możliwości skopiowania lub udostępnienia linku. To nadało wydarzeniu formę ekskluzywności i zachęciło uczestników do szybkiego zapoznania się z materiałem. I jak się okazuje, ta strategia bardzo się opłaciła. Według portalu oferty zaczęły napływać natychmiast, a wiele studiów zaczynało licytować już na starcie od siedmiocyfrowej kwoty. W ciągu kilki dnia scenariusz do Pagans stał się sensacją w branży i gorącym tematem rozmów podczas rozdania nagród Emmy.
Pagans - pierwsze informacje o serialu
Licytację ostatecznie wygrał Netflix i zamówił projekt w formie serialu. Joshua Zetumer — znany z Nic nie mów, Dzień patriotów i RoboCop — ma być scenarzystą, producentem wykonawczym i showrunnerem. Pagans opowiada o mężczyźnie, który stracił żonę i musi zająć się dwójką dzieci w pojedynkę po jej śmierci. Choć jego syn jest normalnym chłopakiem, córka to zupełnie inna historia. Coś, co zaczyna się jako napięta relacja pomiędzy ojcem i córką, szybko przybiera złowrogi obrót. Produkcja jest opisana jako pełna emocja i przerażająca. Ma wywlekać na światło dzienne wszystkie mroczne myśli rodziców, o których nie mówi się głośno.
Źródło: Deadline
