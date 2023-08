Netflix z serialami Canal+. Żmijowisko i Misja Afganistan na początek

foto. naEKRANIE.pl

Platforma streamingowa Netflix zawiązała współpracę z Canal+. W jej wyniku do amerykańskiego giganta trafią starsze oryginalne polskie produkcje z francuskiej firmy. Na początek abonenci będą mogli obejrzeć kryminał Żmijowisko na podstawie powieści Wojciecha Chmielewskiego z Pawłem Domagałą w roli głównej, którego premiera została wyznaczona na 24 sierpnia. Kolejnym serialem będzie Misja Afganistan z Pawłem Małaszyńskim z 2012 roku, który trafi do biblioteki platformy 30 sierpnia. Była to pierwsza produkcja oryginalna Canal+ zrealizowana w Polsce.

Do serwisu Netflix trafi kilka produkcji CANAL+ (nie na wyłączność). Na podobnej zasadzie udostępniamy nasze treści innym dostawcom, budując zasięg i widownię poza naszymi kanałami u serwisem CANAL+ online. Przykładowo w Grupie Kino Polska widzowie mogli zobaczyć Żmijowisko czy Nielegalnych wiosna tego roku

mówi nam Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy Canal+ Polska

Jak udało nam się ustalić nie będą to jedyne produkcje, które trafią do amerykańskiego giganta streamngowego. Tak więc pewnie jeszcze w tym roku będzie można tam znaleźć takie produkcje jak Król, Kruk czy Zasadę przyjemności.

Żmijowisko - o czym jest serial

Fabuła skupia się na grupie trzydziestoparoletnich przyjaciół, którzy wyjeżdżają ze swoimi rodzinami na wakacje do tytułowego Żmijowiska. Pewnego wieczoru znika 15-letnia Ada, córka Arka (Paweł Domagała) i Kamili (Agnieszka Żulewska). Rozpoczynają się zakrojone na wielką skalę poszukiwania, jednak dziewczynki nie udaje się odnaleźć. Kiedy rok później jej ojciec wraca na miejsce tragedii, aby wznowić poszukiwania, pojawiają się zaskakujące tropy i nowi podejrzani.

Żmijowisko

Misja Afganistan - o czym jest serial

Opowieść o żołnierzach II plutonu pierwszej kompanii piechoty zmechanizowanej z Wędrzyna, pod dowództwem młodego oficera - porucznika Pawła Konaszewicza (Paweł Małaszyński). Konaszewicz zmaga się z etykietą "plecaka" - mówi się, że stanowisko otrzymał dzięki protekcji ojca - emerytowanego generała. Głównym antagonistą Konasza jest porucznik Żądło (Tomasz Schuchardt) - dowódca I plutonu. Napięcie między oficerami jest widoczne od pierwszego spotkania, a zażegnaniu konfliktu nie pomaga rywalizacja o kobietę - porucznik Justynę Winnicką (Ilona Ostrowska). Zbój (Eryk Lubos), Iwan (Mikołaj Krawczyk), Mamut (Dawid Zawadzki), Malbor (Piotr Rogucki), Biskup (Marcin Piętowski) i Młody (Sebastian Fabijański) - to żołnierze II plutonu pod dowództwem Konasza - każdy z nich nosi w sobie inną wojnę. Żaden z nich nie wyjeżdża na patrol zakładając, że może zginąć.