New Gods - jak Snyder Cut doprowadziło do kasacji filmu?

źródło: rollingstone.com

The New Gods miał zielone światło. Ava DuVernay miała opracować projekt oparty na komiksach dc, w którym między innymi miał pojawić się Darkseid. Jednak ostatecznie Warner Bros. anulowało go i film trafił do kosza. Dlaczego? Reżyserka w rozmowie z SiriusXM dała jasno do zrozumienia, że powodem jest Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Oto co dokładnie powiedziała i choć nie wymienia tytułu filmu Snydera, wszyscy w sieci tak odczytują jej słowa. Zwłaszcza, że sytuacja zbiegła się z czasem promocji filmu Snydera. Oba filmy wykorzystywały motywy związane z Darkseidem i żaden inny projekt DC z nich nie korzystał.

- Uwielbiałam New Gods, czyli ten projekt, który został skasowany. Studio zdecydowało się nie pokazywać określonej części tego świata z komiksów z uwagi na fakt, że pojawią się one w innym filmie z tego uniwersum. Zanim więc mogłam skończyć scenariusz z Tomem Kingiem, oni to skasowali, ale pracuję już nad dwoma innymi projektami.

Na obecną chwilę nic nie wskazuje na to, że DuVernay wróci do kinowej części DC. Obecnie pracuje ona jednak nad serialem Naomi opartym na komiksach DC.