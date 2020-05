New Gods - w filmie pojawi się kolejna znana z komiksów DC postać

The New Gods to jeden z projektów Warner Bros opartych na komiksach DC. Produkcję reżyseruje Ava DuVernay. Twórczyni potwierdziła kolejną postać jaka pojawi się w widowisku. Jest to All-Widow. W komiksach DC to królowa rasy hybryd ludzi i owadów na New Genesis, którzy są postrzegani przez Nowych Bogów jako gorsi.

Dla przypomnienia w styczniu 2019 roku w sieci pojawiła się plotka mówiąca o tym, że fabuła widowiska skupi się na postaciach Mister Miracle i Big Bardy, którzy będą starali się uciec z planetu Apokolips. W tle mamy otrzymać konflikt polityczny i zbrojny między New Genesis i Apokolips.

Komiksowa seria stworzona przez Jacka Kirby'ego wprowadziła do świata DC panteon Nowych Bogów zamieszkujących bliźniacze planety, New Genesis oraz Apokolips. Pierwsza z nich to piękne, idylliczne miejsce pełne lasów, gór i rzek, w którym władzę sprawuje Highfather, natomiast druga jest koszmarną i zniszczoną dystopią, którą rządzi wspomniany Darkseid.