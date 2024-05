Czy powstanie kontynuacja Nice Guys. Równi goście? Producent wyjaśnia

materiały prasowe

Nice Guys. Równi goście jest komedią akcji z 2016 roku, w której zagrali Ryan Gosling i Russell Crowe. Pomimo gwiazdorskiej obsady oraz pochwał krytyków, film nie przyciągną do kin wielu widzów, przez co okazał się klapa finansową. Przy budżecie 50 milionów dolarów zarobił tylko 62,8 milionów dolarów na całym świecie. Ten słaby wynik przełożył się na to, że nigdy nie powstały kolejne części. Czy jest szansa na to, że zostanie nakręcona kontynuacja?

Czy sequel Nice Guys. Równi goście jest możliwy?

Producent Nice Guys. Równi goście, Ken Kao, odniósł się do tej kwestii w ostatnim wywiadzie dla serwisu Screen Rant.

Co zabawne, w zeszłym tygodniu [producent] Joel Silver skontaktował się z naszym wspólnym znajomym i wspomniał o Nice Guys. Równi goście, co wywołało dyskusję na ten temat. "Co potrzeba, aby powstał kolejny film?". Myślę, że po prostu trzeba się zmieścić w budżecie, co nadal jest wyzwaniem dla producentów i filmowców.

W ostatnim czasie Nice Guys. Równi goście cieszyli się dużą popularnością na streamingu. Kao powiedział, że znakiem obecnych czasów jest to, że muszą kręcić filmy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Nie możemy w dalszym ciągu produkować filmów, które nie przynoszą zysków kasowych i wydaje się, że streamerzy nie będą już tylko wystawiać czeków in blanco. Musimy więc znaleźć w tej branży sposób na tworzenie filmów tak, aby nagradzać ludzi, którzy nad nimi pracowali. Muszą być one również tworzone w sposób kontrolowany, dzięki czemu ci, którzy dystrybuują filmy mogą nadal czuć motywację do tego. Myślę, że to jest zadanie i wyzwanie dla nas, jako producentów, aby tego dokonać.

Nice Guys. Równi goście - fabuła

Prywatny detektyw Holland March (Ryan Gosling) i gruboskórny mięśniak do wynajęcia Jackson Healy (Russell Crowe) nie pałają do siebie sympatią. Zostają jednak wynajęci do rozwikłania tej samej sprawy zaginionej dziewczyny. Zapewne każdy prowadziłby ją na własną rękę, gdyby obaj nie stali się celem wynajętych morderców. Niechętnie muszą połączyć siły, by rozwiązać sprawę i ocalić życie, tym bardziej, że wkrótce odkryją, iż wdepnęli w większe bagno, niż sądzili. Zaginięcie dziewczyny jest jedynie czubkiem góry lodowej w sprawie, której nie tknąłby nikt, komu życie miłe. Historia staje się więc coraz bardziej dramatyczna, ale mimo zagrożenia Holland i Jackson skupiają się głównie na dogryzaniu sobie nawzajem.

