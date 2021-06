Nie oddychaj 2 - zwiastun kontynuacji. Stephen Lang i krwawa zemsta

fot. materiały prasowe

Nie oddychaj 2 to kontynuacja filmu z 2016 roku, której historia rozgrywa się lata później. Norman Nordstrom (Stephen Lang) żyje sobie w spokoju dopóki jego przeszłość nie dogoniła go, by znów zmusić go do walki. Gdy bandyci spalili jego dom i zagrozili dziecku (Madelyn Grace), musi im wymierzyć sprawiedliwość.

Za kamerą stoi Rodo Sayagues, dla którego jest to debiut reżyserski. Napisał on scenariusz z Fede Alvarezem, który był reżyserem pierwszego Nie oddychaj. Obaj są producentami razem z Samem Raimim i Robertem Tapertem. W obsadzie są także Rocci Williams, Stephanie Arcila, Adam Young, Christian Zaglia i Diana Babnicovaa.

Nie oddychaj 2 - zwiastun

Nie oddychaj 2 - premiera w amerykańskich kinach w sierpniu 2021 roku. W Polsce odbędzie się ona 13 sierpnia 2021 roku.