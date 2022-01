Nie patrz w górę - Ron Perlman do krytyków filmu: Pier***cie się!

fot. Materiały Prasowe

Nie patrz w górę ma wiele wybitnych elementów na czele z kreacjami aktorskimi wielkich gwiazd. Satyra Adama McKaya jednak nie do wszystkich trafiła. Choć widzowie oceniają film pochlebnie i przyłożyli się do bicia rekordów popularności, film ma zaledwie 55% pozytywnych opinii krytyków filmowych. Ron Perlman jest jedną z gwiazd w obsadzie.

Ron Perlman - reakcja na krytykę

W rozmowie z The Independent wyjawił, co sądzi o negatywnych recenzjach i ich autorach.

- Pier***cie się i pier***lic wasze ego i potrzebę mówienia o czymś źle, o czym nie masz pojęcia, abyś jedynie zdobył rozgłos. To zdeprawowane. chore i pokręcone. Wiem, że jest to część tego, jak Internet prawie zabił dziennikarstwo. A ono teraz robi, co może, aby zaistnieć i utrzymać swoją wagę.

Przypomnijmy, że widzowie o to nie dbają, bo poza dobrymi ocenami, sprawili, że jest to drugi najchętniej oglądany film w historii platformy.

Nie patrz w górę - film jest dostępny na Netflixie. W obsadzie między innymi Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio czy Jonah Hill.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.