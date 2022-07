Nie! - materiał zza kulis zapowiada najbardziej ambitny film Jordana Peele'a

fot. Universal Pictures

Nie! to nadchodzący nowy horror laureata Oscara, Jordana Peele'a. Do sieci trafił materiał zza kulis produkcji, który pokazuje rozmach projektu i to, że był kręcony kamerami IMAX. Zapowiada to najbardziej ambitny jak do tej pory film Peele'a. Wideo możecie sprawdzić poniżej.

Szczegóły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że mieszkańcy pewnego miasteczka w dolinie są świadkami tajemniczego, fascynującego, ale zarazem przerażającego zjawiska. Materiały promocyjne sugerują, że będzie to miało w dużym stopniu coś wspólnego z kontaktem z UFO. Jednak Peele lubi twisty fabularne w swoich produkcjach, zatem nie wszystko może wydawać się tak jasne.

Nie! - materiał zza kulis

W obsadzie znajdują się Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott i Brandon Perea. Peele nie tylko wyreżyserował, ale również napisał scenariusz filmu.

Nie! - premiera filmu w polskich kinach 12 sierpnia 2022 roku.