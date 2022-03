Niebezpieczeństwa palenia w łóżku: zbiór grozy w sprzedaży

Echa

Mariana Enriquez to argentyńska pisarka i dziennikarka. Urodzona w Buenos Aires w 1973 roku uznawana jest za jedną z najważniejszych latynoamerykańskich autorek. W Polsce znana jest ze zbioru To, co utraciłyśmy w ogniu, a także wydanej w zeszłym roku przez Echa monumentalnej powieści Nasza część nocy.

Dzisiaj, za sprawą wydawnictwa Echa, polską premierę ma jej inny zbiór opowiadań pt. Niebezpieczeństwa palenia w łóżku. W swoich tekstach, za pomocą horroru, stara się naświetlić argentyńską codzienność, stawiać społeczne diagnozy i opisywać odchylenia od normy.

Za zbiór Niebezpieczeństwa palenia w łóżku Mariana Enriquez została finalistką Międzynarodowej Nagrody Bookera 2021, a także finalistką Kirkus Prize.

Oprócz zupełnie nowych opowiadań polskie wydanie zawierać będzie również historie z tomu To, co utraciłyśmy w ogniu wydanego przez Wydawnictwo Czarna Owca w 2017 roku.

Niebezpieczeństwa palenia w łóżku - opis i okładka książki

Źródło: Echa

Niebezpieczeństwa palenia w łóżku to pierwszy tom opowiadań Mariany Enriquez, który w oryginale ukazał się już w 2009 roku. W zawartych w nim historiach widać elementy, które uczyniły z autorki jeden z najbardziej charakterystycznych głosów literatury argentyńskiej: fascynujące postacie z różnych światów, śmiałe społeczne diagnozy i mieszaninę horroru z miejskim realizmem.

Budzące dreszcze grozy opowieści to jednak tylko jedno oblicze skondensowanej prozy Argentynki. Strach to zaledwie pretekst do zbadania takich kwestii jak poczucie winy, patriarchat czy historia Argentyny. Horror jest tu próbą opisu codziennej obcości i odchyleń od normy.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.