NieR: Automata na Steam doczeka się aktualizacji 4 lata po premierze gry

fot. Square Enix

NieR: Automata zadebiutowało na platformie Steam w marcu 2017 roku i spotkało się z raczej negatywnym przyjęciem przez użytkowników tej platformy. Gracze narzekali na wiele problemów z pecetowym portem, w tym z wydajnością, sterowaniem czy błędami. Z pomocą przyszły nieoficjalne łatki, dzięki którym dało grać się w miarę komfortowo. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, że wersja debiutująca w ramach Xbox Game Pass na PC jest w lepszym stanie technicznym, niż ta ze Steam. Ostatecznie nie do końca okazało się to prawdą, ale i tak przyczyniło się to do tak zwanego review bombingu na platformie Valve, czyli masowego wystawiania negatywnych komentarzy i... wygląda na to, że dostrzegli to twórcy, bo w sieci pojawił się wpis informujący o nadciągającej aktualizacji.

Na oficjalnym profilu marki NieR na Twitterze poinformowano, że w produkcji znajduje się aktualizacja przeznaczona dla wersji Steam. Nie zdradzono jednak żadnych szczegółów.

https://twitter.com/NieRGame/status/1381925380622192642

Więcej informacji mamy poznać w przyszłości choć żadnych szczegółów nie podano i nie do końca wiadomo czego się spodziewać. Warto przypomnieć, że 23 kwietnia na rynek trafi NieR Replicant ver. 1.22474487139... - bardzo możliwe, że dopiero po tej premierze deweloperzy na dobre zajmą się naprawianiem pecetowej Automaty.