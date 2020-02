Niewidzialny człowiek - recenzje filmu w sieci. Czy to dobry horror?

Niewidzialny człowiek to nowa wersja klasycznego horroru z 1933 roku. Bohaterką filmu jest Cecilia Kass, kobieta, która znajduje się w toksycznym związku z socjopatycznym naukowcem. Bohaterce udaje się uciec od prześladowcy, jednak wkrótce dostaje wiadomość o samobójstwie byłego partnera. Jak się szybko okaże naukowiec wymyślił sposób na niewidzialność i zaczyna prześladować Cecilię. W sieci pojawiły się pierwsze recenzje filmu. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma obecnie 29 recenzji, z czego 26 pozytywnych i 3 negatywne, co daje wynik 90 procent pozytywnych opinii ze średnią ocen 7,62/10.

Dziennikarze są zgodni, że to bardzo ambitny horror (właściwie noszący znamiona bardziej thrillera). W recenzjach możemy przeczytać, że reżyser Leigh Wannell (odpowiedzialny za Ulepszenie) bardzo dobrze opanował sztukę inscenizacji pokazując to w tej produkcji oraz doskonale potrafi zbudować tę gęstą atmosferę grozy, osaczenia i paranoi głównej bohaterki filmu. Twórca daje nam dobre kino pełne napięcia, jednak przy tym pod płaszczem tej historii przekazuje mocny komentarz społeczny o przemocy w związku. Jak można przeczytać w jednej z recenzji reżyser potrafi wciągnąć nas w ten terror w relacji Cecilii i jej oprawcy, przez co możemy bardziej emocjonalne odczuć tę opowieść. Pozytywne opinie zbiera wcielająca się w główną rolę Elizabeth Moss, która według dziennikarzy potrafi doskonale oddać udrękę swojej bohaterki, ale przy tym również jej siłę, aby pokonać swojego prześladowcę. W negatywnych recenzjach pojawiają się głosy o zbyt wielkim miszmaszu gatunkowym i towarzyszącym mu chaosie oraz przewidywalności historii.