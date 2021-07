Nightmare Alley - film Guillermo del Toro dostaje kategorię R. Za co?

Fot. Imdb

Nightmare Alley autorstwa Guillermo del Toro będzie filmową adaptacją horroru o tym samym tytule. Według Film Ratings produkcja otrzymała kategorię R za silną i krwawą przemoc, treści seksualne, nagość i nieodpowiedni język. Co daje do myślenia, jeśli chodzi o klimat filmu. Premiera filmu w Polsce jest planowana na 28 stycznia 2022 roku.

Historia jest oparta na powieści Lindsay Greshama, która opowiada historię ambitnego młodego oszusta, który ma talent do manipulowania ludźmi. Mężczyzna zajmuje się naganianiem widzów do stoisk na jarmarkach. Marzy mu się jednak własne przedstawienie, które przyciągnęłoby bogatych klientów. By to osiągnąć, musi zabić pewnego człowieka i uwieść wdowę po moim. Jednak kobieta może okazać się o wiele bardziej niebezpieczna niż on sam.

Nightmare Alley

W obsadzie znajdzie się laureat Oscara Bradley Cooper, znany z film Narodziny gwiazdy. U jego boku zobaczymy zdobywczynię wielu nagród filmowych Cate Blanchett. W filmie zagrają też Toni Collette, Rooney Mara, Willem Dafoe, Ron Perlman, Mark Povinelli, David Strathairn, Richard Jenkins i Holt McCallany. Reżyserią zajmie się zdobywca Oscara Guillermo del Toro, a scenariusz pomagała mu pisać Kim Morgan. Searchlight Pictures posiada prawo do dystrybucji filmu na świecie.