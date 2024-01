Nintendo pozwie twórców Palworld?

fot. Pocketpair

Od czasu zeszłotygodniowej wybuchowej premiery gry we wczesnym dostępie, twórcy Palworld są oskarżani o splagiatowanie Pokémonów. Firma będąca właścicielem marki Pokémon niedawno oficjalnie potwierdziła swoją świadomość sytuacji, ale analiza ekspertów prawnych sugeruje, że pozew może nie być wcale taką prostą i oczywistą sprawą.

The Pokémon Company wydała oficjalne oświadczenie w odpowiedzi na kontrowersje związane z niedawną premierą hitu Palworld, który wykazuje silne podobieństwa wizualne do serii Nintendo. Prawdopodobieństwo jakiegokolwiek postępowania sądowego pozostaje niejasne.

fot. Pocketpair

W dość standardowo brzmiącym, korporacyjnym komunikacie Pokémon Company bez bezpośredniego odnoszenia się do gry przyznała, że otrzymała liczne zapytania dotyczące Palworld. Firma stwierdziła, że zbada, czy projekty postaci wykorzystane Palworld naruszają prawa autorskie serii Pokémon, których bardzo aktywnie broni.

https://twitter.com/onion_mu/status/1748108600935919688

Nintendo, jeden z najbardziej aktywnie broniących swoich prawa podmiotów w branży gier wideo, zawsze agresywnie ściga osoby, które udostępniają i rozwijają nieoficjalne lub pirackie kopie należących do niej gier. Wielu spodziewało się, że firma podejmie podobne działania przeciwko deweloperowi Palworld – czyli firmie Pocketpair – ponieważ zaprojektowane przez nią potwory wykazują niesamowite podobieństwo do konkretnych Pokémonów.

Eksperci prawni potwierdzili te podobieństwa, ale przyznają, że jednocześnie stwory mogą być wystarczająco odmienne, aby Pocketpair uniknęło pozwu. Palworld spotkał się również z oskarżeniami o zgrywanie zasobów 3D bezpośrednio z Pokémon Scarlet i Pokémon Violet, ale nie pojawiły się na to żadne konkretne dowody. Dyrektor generalny Pocketpair, Takuro Mizobe, stwierdził, że przed wydaniem Palworld przeszedł weryfikację prawną. Co więcej, obrazki ze stworkami z Palworld są publicznie dostępne od co najmniej 2022 roku – Nintendo i Pokémon Company miały dwa lata na pozwanie Pocketpair, ale tego nie zrobiły.

https://twitter.com/onion_mu/status/1748113171255046612

Deweloper Palworld zauważył również, że pomimo pewnych podobieństw wizualnych, gra ma niewielkie mechaniczne podobieństwo do Pokémonów. Jest to raczej połączenie elementów z wielu popularnych tytułów, w tym serii Pokémon, ARK: Survival Evolved, Minecraft, Fortnite, seria Monster Hunter i The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Czerpanie inspiracji z innego produktu nie jest jednak wystarczające, aby uzasadnić pozew.

Niezależnie od statusu prawnego postaci w Palworld, modderzy będą mieli trudności (choć nie będzie to niemożliwe) z dodaniem prawdziwych Pokémonów do nowego hitu. Nexus Mods odmawia dostarczania modów związanych z Pokémonami do Palworld, obawiając się gniewu Nintendo, chociaż nadal hostuje Pokémonowe mody do innych gier. YouTuber, który opublikował usunięte już wideo jednego z takich modów, powiedział później na X/Twitterze: „Nintendo przyszło po mnie”. Na serwerze Discord z modami do Palworld również zabrania się wszelkich dyskusji na temat modów dodających Pokémony.

https://twitter.com/Palworld_EN/status/1750350702000607389

Chociaż istnieją inne gry o poskramianiu potworów z kreskówkowym stylem graficznym, wrzawa wokół Palworld stała się tak gorąca ze względu na jej gigantyczny sukces.

Palworld jest obecnie najlepiej sprzedającą się i najczęściej graną grą na Steamie, wyprzedzając odwiecznych liderów, czyli Counter-Strike 2, Dota 2 i PUBG. W czwartek Pocketpair ogłosiło, że Palworld sprzedał się w ośmiu milionach egzemplarzy na Steam. Według nieoficjalnych jeszcze danych, Palworld, stał się drugą grą w historii Steam, która przekroczyła dwa miliony grających jednocześnie. Jest to drugi wynik po trzech milionach PUBG, a biorąc pod uwagę obecne tempo i planowane aktualizacje, Palworld może pójść także po tę koronę.

fot. Pocketpair

Najnowsza łatka do Palworld wprowadziła znaczące poprawki błędów, a Pockepair szykuje kolejne aktualizacje. Deweloper planuje dodać między innymi PvP, raidy na bossów w końcowej fazie gry, nowe środowiska, crossplay Xbox-Steam i nie tylko.