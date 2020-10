Nintendo Switch Pro może korzystać z ekranu w technologii mini LED

fot. Nintendo

Wyświetlacz zamontowany w Nintendo Switchu nie jest żadnym technologicznym majstersztykiem. Ot, prosty 6,2-calowy panel LCD o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli. Pod kątem jakości obrazu odstaje od wielu smartfonowych ekranów, które zapewniają lepszą jasność, kontrast oraz rozdzielczość. Blado wypada zwłaszcza w zestawieniu z mobilnymi wyświetlaczami wykonanymi w technologii OLED.

Co prawda przeciętną jakość ekranu częściowo rekompensuje możliwość podpięcia konsoli do zewnętrznego odbiornika, ale w trybie mobilnym granie na Switchu nie jest obecnie zbyt efektowne. Wkrótce sytuacja może ulec zmianie, gdyż według informacji upublicznionych w raporcie Economic Daily projektanci Nintendo wdrożą do Switcha Pro panel wykonany w nowej technologii, który zauważalnie poprawi wygląd naszych gier.

Plotki sugerują, że japońska korporacja wykorzysta w mocniejszej wersji Switcha wyświetlacza mini LED, za ich produkcję miałaby odpowiadać m.in. firma Innolux. Jeśli ten scenariusz ziści się, będzie to oznaczało ograniczenie współpracy z dotychczasowymi partnerami biznesowymi, Sharpem oraz JDI.

Panele mini LED można nazwać technologią przejściową pomiędzy LCD oraz OLED. Ekrany tego typu to klasyczne wyświetlacze ciekłokrystaliczne, ale dzięki zminiaturyzowaniu diod odpowiedzialnych za emisję światła widzialnego możliwe stało się wykorzystanie większej liczy stref wygaszania obrazu. A to z kolei przekłada się na poprawę kontrastu oraz zwiększenie energooszczędności urządzenia. Z tego powodu zastosowanie ekranu mini LED powinno wyjść Switchowi Pro na dobre – nie tylko podbije wizualne możliwości konsoli, pozwoli także dłużej cieszyć się grą bez konieczności ładowania sprzętu bądź umieszczania go w stacji dokującej.