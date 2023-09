Nitro Deck to nowe akcesorium do Nintendo Switch. Komfort, dodatkowe przyciski i analogi, które nie dryfują

fot. materiały prasowe

Nitro Deck to nowe akcesorium do Nintendo Switch (a konkretnie do "klasycznego" modelu oraz wersji OLED), które nie tylko zastąpi kontrolery Joy-Con, ale też ma zapewnić większy komfort i wyeliminować pewne problemy, na które posiadacze tej konsoli narzekają od dłuższego czasu.

Przede wszystkim zastosowano tutaj gałki analogowe z efektem Halla, które są odporne na powszechny problem dryfowania. Większą wygodę ma zaś zapewnić wypukły tył, dzięki czemu cała konstrukcja ma komfortowo leżeć w dłoniach. Dodatkowo na tylnej obudowie znajdziemy cztery przyciski, które będzie można przypisać do wybranych przez nas funkcji, a gniazdo ładowania znajdzie się w górnej części. Całość łączy się z konsolą poprzez port USB-C, dzięki czemu nie uświadczymy żadnych opóźnień.

Nitro Deck - zwiastun prezentujący akcesorium

Nitro Deck jest już dostępny w przedsprzedaży w Polsce za ok. 300 zł. Premierę urządzenia w naszym kraju zaplanowano na 24 listopada.