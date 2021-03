Nomadland - reżyserka ujawnia kulisy nawiązania do Avengers w jednej ze scen

Fox Searchlight Pictures

Chloé Zhao, zdobywczyni Złotego Globu za reżyserię, udzieliła wywiadu, w którym zdradziła kulisy umieszczenia w filmie nawiązania do produkcji Avengers w również nagrodzonym Złotym Globem filmie Nomadland.

Produkcja opowiada prawdziwą historię kobiety imieniem Fern (Frances McDormand), która straciła wszystko w czasach Wielkiej Recesji. W tej sytuacji zdecydowała się prowadzić koczowniczy tryb życia, podróżując przez Stany Zjednoczone. Podczas swojej drogi pojawia się w jednej ze scen obok kina, w którym grany jest film Avengers. W rozmowie z Fandango zapytano reżyserkę Eternals o ten właśnie easter egg.

Zamierzałam umieścić na afiszu coś, co wskazywałoby na czas, w którym rozgrywa się akcja, czyli koniec 2011 roku, początek 2012. I jaki był wtedy największy film? To było Avengers i to był także początek mojej fascynacji MCU, a także pokazuje, jak daleko Fern jest od życia, które znamy.