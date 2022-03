Doktor Strange 2 - ujawniono czas trwania filmu? Jedna z dłuższych produkcji w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Doktor Strange w multiwersum obłędu jest wyczekiwanym przez fanów widowiskiem, w którym Doktor Strange zmierzy się z konsekwencjami czaru wykonanego w Spider-Man: Bez drogi do domu. Widowisko ma być ogromne, a teraz pojawiły się niepotwierdzone informacje z brazylijskiej strony z biletami odnośnie czasu trwania. Według źródła film ma trwać 2 godziny i 28 minut. Widowisko zrównałoby się pod tym względem z ostatnim Spider-Manem, a także z Avengers: Wojna bez granic i Eternals. Najdłuższy film w MCU to trwający prawie trzy godziny Avengers: Koniec gry.

Czas trwania jest istotny biorąc pod uwagę ilość atrakcji, którą prawdopodobnie przygotowali twórcy. Jedną z oczekiwanych przez część fanów niespodzianek, byłoby na pewno pojawienie się Nicolasa Cage'a w roli Ghost Ridera. W jednym z wywiadów zaprzeczył jednak, jakoby miał pojawić się w produkcji:

Nie sądzę. Nie sądzę, żeby mnie obsadzali. To znaczy, zrobiłbym to. Byłoby fajnie. Bardzo chciałbym pracować z Cumberbatchem, ale nie sądzę, żeby to się stało.

Komentarz Cage'a może być oczywiście celowym zanegowaniem plotek o jego udziale, więc obecnie należy podchodzić z dystansem do informacji podawanych przez aktorów. Przypomnijmy, że Cage wcielał się w postać Johnny'ego Blaze'a w filmie z 2007 roku oraz drugiej części z 2011.

Doktor Strange 2 - obsada i twórcy

W obsadzie produkcji znajdują się wspomniany Benedict Cumberbatch oraz Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez. Reżyseruje Sam Raimi na podstawie scenariusza Michaela Waldrona.

Doktor Strange 2 - premiera filmu w polskich kinach 6 maja.

