Powstaje nowa bajka o Iron Manie dla dzieci. Nowy Hulk również dostanie zbroję

fot. Disney/Marvel

Popularność Iron Mana zapoczątkowana przez Kinowe Uniwersum Marvela nie słabnie. Disney Jr. stworzy nową kreskówkę, która opowie właśnie o tym bohaterze i będzie skierowana dla najmłodszych odbiorców. Serial będzie zatytułowany Marvel’s Iron Man and his Awesome Friends. To część strategii Disneya i Marvela, która ma wprowadzać młodsze pokolenie w najbardziej ikoniczne postaci z komiksów Marvela.

Premiera jest zapowiedziana na 2025 rok. Serial pojawi się w Disney+. Skupi się na przygodach Tony'ego Starka, któremu w przygodach towarzyszyć będzie Riri Williams (Ironheart) oraz Amadeus Cho (Hulk).

Marvel’s Iron Man and his Awesome Friends - co wiadomo?

Marvel’s Iron Man and his Awesome Friends śledzi przygody najlepszych przyjaciół i super-geniuszy - Tony'ego Starka, Riri Williams oraz Amadeusa Cho, którzy pracują razem, aby rozwiązywać duże i małe problemy mieszkańców ich miasta. W swoich superbohaterskich obowiązkach pomagają im specjalne super-stroje, które dają im wzmocnioną siłę i pozwalają latać. Iron Man dodatkowo posiada zdolność Nano-Tarczy, Ironheart ma pole ochronne potrafiące chronić innych, a Iron Hulk może stąpać i uderzać z niesamowitą siłą. Cała trójka operuje z bazy operacyjnej nieopodal plaży - Iron Quarters. Cała trójka pracuje dla Visiona i futrzaka Gammy, która posiada własny strój i czasem towarzyszy przyjaciołom w przygodach.

W obsadzie głosowej znajduje się: Mason Blomberg jako Tony Stark, Kapri Ladd jako Riri Williams, Aidyn Ahn jako Amadeus Cho, David Kaye jako Vision oraz Fred Tatasciore jako Gamma. Pozostałe role zostaną ogłoszone wkrótce.