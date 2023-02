Nowa klawiatura Razer BlackWidow V4 Pro

fot. Razer

Najnowsza odsłona nagradzanej linii klawiatur Razer BlackWidow oferuje wiele funkcji gamingowych. Pokrętło Command Dial zapewnia zaawansowaną kontrolę i dostęp do skrótów w aplikacjach desktopowych oraz grach. Dodatkowo, klawisze dedykowane do makr pozwalają na wykonanie skomplikowanych akcji za pomocą jednego naciśnięcia przycisku w najgorętszych momentach rozgrywki. Klawiatura może się również pochwalić podświetleniem klawiszy Chroma RGB oraz wielostrefowym podświetleniem RGB typu underglow. Pozwala to na niemal nieograniczoną personalizację i pełne zanurzenie się w rozgrywce.

Razer BlackWidow V4 Pro

Linia BlackWidow jest uwielbiana przez graczy od momentu premiery pierwszego urządzenia w 2010 roku. BlackWidow V4 Pro ma łatwo konfigurowalne pokrętło Command Dial oraz klawisze specjalnie przeznaczone do makro, co daje użytkownikom jeszcze większą kontrolę. Klawiatura jest również wyposażona w kilkustrefowe podświetlenie klawiatury oraz podświetlenie każdego klawisza, które płynnie integrują się z ekosystemem oświetlenia Razer Chroma RGB, zapewniającym prawdziwie wciągające wrażenia w grach

Personalizacja i kontrola

Pokrętło sterujące - Command Dial, jest wstępnie ustawione do pracy w 8 trybach domyślnych, od powiększania okna do przełączania kart przeglądarki. Ponadto użytkownicy mogą zaprogramować pokrętło do pracy w 100 trybach niestandardowych. Preferowane akcje można przypisać do pokrętła działającego zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Podczas codziennego użytkowania użytkownicy mogą ustawić wiele skrótów do aplikacji, takich jak regulacja rozmiaru pędzla w programie Photoshop, przewijanie na osi czasu i inne. Każdy tryb można przełączyć za pomocą jednego kliknięcia pokrętła. Różne tryby działania łatwo rozróżnić dzięki kolorowemu podświetleniu.

Razer BlackWidow V4 Pro

Na lewo od głównego układu klawiszy znajduje się 5 klawiszy makro, które zapewniają łatwy dostęp do preferowanych akcji. Można je wykorzystać do aktywacji złożonych działań, a wszystkie można spersonalizować za pomocą Razer Synapse lub nagrywania makr w locie. Dodatkowo klawiatura ma 3 klawisze makro umieszczone wzdłuż krawędzi, co daje łącznie 8 łatwo dostępnych klawiszy makro na klawiaturze.

Immersyjne podświetlenie Razer Chroma RGB

BlackWidow V4 Pro została zaprojektowana z myślą o wciągającej rozgrywce, którą zapewnia Razer Chroma RGB. Klawiaturę wyposażono w indywidualne podświetlenie klawiszy, jasno świecących przez przezroczystą nasadkę przełączników dla jeszcze bardziej żywego efektu RGB. Jest to wzmocnione równie jasnym wielostrefowym podświetleniem underglow, które pojawia się również na magnetycznej, miękkiej podpórce pod nadgarstki.

Razer BlackWidow V4 Pro

Za pomocą Razer Synapse, użytkownicy mogą nie tylko zsynchronizować wszystkie swoje urządzenia Razera z Chroma RGB, ale także z produktami innych firm obsługującymi Chroma Connect. Gracze mogą korzystać z ponad 200 gier zintegrowanych z Chroma, w których oświetlenie RGB reaguje w zależności od działań lub sytuacji, jakie mają miejsce w grze.

Dodatkowe funkcje

Klawiaturę wyposażono w najnowszą generację przełączników mechanicznych Razera z możliwością wyboru pomiędzy przełącznikami Green Clicky z wyraźnym i odczuwalnym klikiem lub Yellow Linear o płynnym i cichym działaniu. Oba warianty przełączników charakteryzują się żywotnością ponad 100 milionów kliknięć.

Razer BlackWidow V4 Pro

Niektóre inne godne uwagi cechy urządzenia to: USB 2.0 passthrough, złącza typu C, wytrzymała obudowa górna ze stopu aluminium 5052, podnóżki o dwóch kątach nachylenia oraz polling rate do 8000 Hz. Klawiatura ma także 2 warstwy pianki tłumiącej dźwięk wewnętrzny i fabrycznie nasmarowane stabilizatory dla poprawy akustyki pisania.

RAZER BLACKWIDOW V4 PRO

Przełączniki mechaniczne Razera (liniowe/z wyczuwalnym klikiem)

Razer Chroma RGB

Obsługa Razer Synapse

Pokrywa górna ze stopu aluminium 5052

Dwuwarstwowe nakładki przełączników z tworzywa ABS

Pokrętło sterujące Razer Command Dial

5 przycisków przeznaczonych do makr

3 boczne przyciski do makr

Dedykowana rolka do obsługi mediów z 4 zewnętrznymi przyciskami

USB 2.0 passthrough

Odłączane kable typu C

Pianki wyciszające w zestawie

Smarowane stabilizatory

Pluszowa podpórka pod nadgarstek ze sztucznej skóry (mocowana na magnes)

2-stronne podświetlenie underglow klawiatury 3-stronne podświetlenie podpórki pod nadgarstek

Hybrydowa pamięć wewnętrzna na maksymalnie 5 profili

Polling rate do 8,000 Hz

Więcej informacji na temat Razer BlackWidow V4 Pro można znaleźć tutaj.

fot. Razer

RAZER BLACKWIDOW V4 PRO - CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Sugerowana cena detaliczna - 269,99 €. Dostępna od 16 lutego na razer.com, sklepy stacjonarne RazerStores oraz autoryzowani sprzedawcy.