Razer Leviathan V2 Pro, czyli wyjątkowy soundbar gamingowy

fot. Razer

Razer Leviathan V2 Pro reprezentuje najnowszą innowację w dziedzinie dźwięku 3D, będąc pierwszym na świecie soundbarem z kształtowaniem wiązki dźwięku (beamforming) dla komputerów stacjonarnych oraz z funkcją inteligentnego śledzenia głowy. Dzięki współpracy z pionierami immersyjnego dźwięku, firmą THX, oraz wiodącymi ekspertami w dziedzinie kształtowania wiązki dźwięku 3D, firmą Audioscenic, nowy soundbar Razera do komputerów PC dostarcza to, co najlepsze z obu światów. Urządzenie zapewnia przestrzenną scenę dźwiękową, dając użytkownikom zawsze optymalne wrażenia słuchowe. Wszystko to zamknięte w kompaktowej obudowie wykonanej z wysokiej jakości materiałów z prostą konfiguracją, pozwalającą na uwolnienie się od bałaganu na biurku.

fot. Razer

Razer Leviathan V2 Pro ma szansę ładnie współgrać z wyposażoną w głośniki poduszką zagłówkową do foteli gamingowych Razer Project Carol, o której pisaliśmy tutaj.

Łącząc dźwięk przestrzenny z kształtowaniem wiązki z technologią AI śledzącą głowę, Leviathan V2 Pro zapewnia wciągający dźwięk 3D dzięki zintegrowanej kamerze IR, która wykrywa pozycję użytkownika. Dzięki temu soundbar dostosowuje wiązki dźwięku do pozycji słuchacza w czasie rzeczywistym, co gwarantuje, że zawsze znajduje się on w miejscu zapewniającym najlepsze wrażenia dźwiękowe.

fot. Razer

Za wciągające wrażenia z użytkowania są odpowiada THX Spatial Audio, co w połączeniu z technologią adaptacyjnego kształtowania wiązki firmy Audioscenic, powoduje, że soundbar zapewnia realistyczny dźwięk 3D dla wszystkich rodzajów rozrywki. Dźwięku 3D można doświadczyć w dwóch trybach. THX® Spatial Audio Virtual Headset służy do odtwarzania dowolnych treści stereofonicznych z precyzyjnie pozycjonowanym dźwiękiem, który wcześniej można było znaleźć tylko w zestawach słuchawkowych. THX® Spatial Audio Virtual Speakers jest przeznaczony do odtwarzania dowolnych treści wielokanałowych, które zapewniają szeroką, wypełniającą pomieszczenie scenę dźwiękową, jakiej użytkownicy mogliby doświadczyć tylko dzięki pełnemu systemowi kina domowego.

Razer Leviathan V2 Pro

Wraz z dołączonym subwooferem, wieloprzetwornikowy soundbar Leviathan V2 Pro zapewnia wyraźne, czyste wysokie tony i głębokie, mocne basy. Urządzenie obsługuje także Razer Chroma RGB, pozwalającą na głębsze zanurzenie się w rozrywce dzięki 30 strefom oświetlenia, 16,8 mln kolorów i ponad 200 grom zintegrowanym z największym na świecie ekosystemie oświetlenia dla urządzeń do gier.

Więcej informacji na temat Razer Leviathan V2 Pro można znaleźć tutaj. Będzie dostępny od stycznia 2023 r. w sugerowanej cenie detalicznej od 489,99 EUR na Razer.com i RazerStores.