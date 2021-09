Nowa klawiatura Razera kusi niemal zerowym input lagiem

Źródło: Razer

Huntsman V2 oraz Huntsman V2 Tenkeyless to nowe klawiatury firmy Razer, które zadbają o to, aby nasze polecenia były błyskawiczne przechwytywane przez komputer. Dzięki zastosowaniu nowych przełączników optycznych pracujących przy częstotliwości 8000 Hz sprzęt w ułamku sekundy przekaże impuls do gry, a co za tym idzie – zwiększy nasze szanse w najbardziej dynamicznych starciach. Razer twierdzi, że nowe klawiatury przetwarzają polecenia do ośmiu razy szybciej niż poprzednia generacja.

Zastosowanie optycznych przełączników pozwoliło wyeliminować jedną z wad klasycznych klawiatur mechanicznych – opóźnienia powrotu klawisza do stanu neutralnego. Czujnik optyczny wykorzystuje bowiem wiązkę światła w roli aktywatora, a co za tym idzie, natychmiast przełącza się ze stanu aktywnego do nieaktywnego, bez żadnych opóźnień. Razer zastosował tu także grube, wytrzymałe klawisze PBT, które mają przetrwać setki godzin intensywnej rozgrywki i nie zetrzeć się po latach użytkowania.

Jak przystało na razerowy sprzęt z górnej półki, użytkownicy będą mogli skorzystać z w pełni konfigurowalnego podświetlenia Chroma RGB oraz przełączników w dwóch konfiguracjach: optycznych bądź linearnych. Te drugie wzbogacono o dodatkową nakładkę silikonową oraz zastosowano w nich więcej smaru, aby działały jeszcze ciszej niż ich pierwsza generacja. W pudełku znajdziemy ponadto opcjonalną podkładkę pod nadgarstek, która odciąży dłonie w trakcie wielogodzinnych sesji przed monitorem.

Razer Huntsman V2

Obie klawiatury kupimy na stronie Razera. Pełnowymiarowy model Huntsman V2 wyceniono na 200 €, a kompaktowy model Tenkeyless pozbawiony przycisków funkcyjnych i sekcji numerycznej kosztuje 160 €. Za wymianę przełączników na wersję linearną dopłacimy 10 € ekstra.