Razer Basilisk V3 – gamingowa myszka dla miłośników przepychu

Źródło: Razer

Razer Basilisk V3 to nowy przewodowy gryzoń w portfolio gamingowej korporacji, który ma przykuć naszą uwagę przede wszystkim inteligentnym kółkiem scrollowania HyperScroll Tilt Wheel. To funkcjonuje bowiem w dwóch trybach: precyzyjnym oraz płynnym. Pierwszy pozwoli wyczuć każdy pojedynczy przeskok, co sprawdzi się m.in. podczas zmieniania broni w strzelankach. Drugi pozwoli kółku na swobodne obracanie się, ułatwiając tym samym np. przewijanie stron internetowych oraz interfejsów w grach.

Pomiędzy oboma trybami możemy przełączać się manualnie, albo tak skonfigurować myszkę, aby automatycznie przeskakiwała między nimi bazując na tym, jak dynamicznie wprawimy kółko w ruch. Na poniższym filmie możemy zobaczyć gryzonia w pełnej krasie:

Inteligentne kółko to jednak nie wszystko, co nowa myszka ma do zaoferowania najbardziej wymagającym graczom. Do dyspozycji otrzymamy także 10 w pełni konfigurowalnych przycisków, czujnik optyczny Focus+ o maksymalnym DPI rzędu 26 000 oraz przełączniki optyczne w prawym i lewym przycisku o szacowanej żywotności na poziomie 70 milionów kliknięć. Wisienką na torcie jest zaś 11-punktowe, konfigurowalne podświetlenie Razer Chroma.

Producent wycenił Razer Basilisk V3 na 80 €, myszkę kupimy na oficjalnej stronie korporacji.