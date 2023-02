Nowa planeta małp - szczegóły fabuły filmu. Ludzie z mniejszą rolą

materiały prasowe

The Hollywood Reporter ujawnił pierwsze szczegóły fabuły filmu Kingdom of the Planet of the Apes, czyli kontynuacji trylogii zakończonej na hicie Wojna o planetę małp. Za produkcję odpowiada 20th Century Studios, które należy do Disneya, więc plan jest na to, by powiązanie historii z poprzednimi trzema filmami, dało potencjał na więcej.

Nowa planeta małp - fabuła

Czytamy, że historia rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp. Po tym, co zrobił Cezar, społeczności małp rozwinęły się, a ludzie zdziczeli i zostali zepchnięci na margines. Niektóre grupy małp nigdy nie słyszały o Cezarze, a inne żyją w zgodzie z jego naukami. Dochodzi do sytuacji, w której przywódca silnej i dużej społeczności małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć ludzką technologię. To wszystko obserwuje młoda małpa, której klan został wzięty do niewoli. Wyrusza on na wyprawę, aby odnaleźć wolność, której kluczem ma być młoda ludzka dziewczyna. Ta jednak ma własne plany.

Autorami scenariusza są Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver oraz Patrick Aison. Prace na planie trwają w Australii. W obsadzie są Freya Allan (Ciri z Wiedźmina), Owen Teague, William H. Macy oraz Kevin Durand. Wraz z ogłoszeniem fabuły THR dodał, że do obsady dołączyła Dichen Lachman, znana z serialu Rozdzielenie.