Nowa Planeta Małp powiązana z poprzednimi częściami? Scenarzysta odpowiada

Amanda Silver i Rick Jaffa to duet scenarzystów, który zajmuje się filmem Kingdom of the Planet of the Apes wraz z Joshem Friedmanem (Avatar 3, 4 i 5). Sami obecnie święcą triumf z Jamesem Cameronem jako scenarzyści bijącego rekordy popularności Avatara 2, ale znani są przede wszystkim z filmów osadzonych w uniwersum Planety Małp: Geneza planety małp oraz Ewolucja planety małp. W rozmowie z FilmSpeak zdradzili nowe szczegóły kontynuacji.

Kingdom of the Planet of the Apes - nowe szczegóły

Duet przyznaje, że po zakończeniu ostatniej części trylogii czuli, że w tym uniwersum jest więcej historii do opowiedzenia. Podkreślają, że to nie jest reboot, który zignoruje poprzednie części. Jaffa tłumaczy to tak:

- Caesar stworzył coś i pozostawił po sobie spuściznę. Pojawia się więc pytanie: co się z nią stanie dalej? Jak rozwinie się jego spuścizna?

Scenarzysta potwierdza też związek z oryginalną serią Planeta Małp z dawnych lat. Przyznaje, że jeśli kiedyś nastąpi koniec bieżącej serii, będzie to początek filmu Planeta Małp z 1968 roku.

- Czy chcemy na szybko iść do końca i zarazem początku Planety Małp, czy chcemy opowiedzieć interesujące historię z tymi interesującymi postaciami? Mieliśmy wiele pomysłów, więc usiedliśmy z Joshem, Wesem, Joe Hartwickiem Jr. - partnerem produkcyjnym Wesa - i zaczęliśmy je omawiać.

Jaffa i Silver podkreślają, że to co widzą w codziennych materiałach z planu ich zachwyca i jeszcze bardziej podkreśla ekscytację. Dodają, że do końca prac filmu w reżyserii Wesa Balla zostało kilka tygodni.

Kingdom of the Planet of the Apes - premiera w 2024 roku w kinach.