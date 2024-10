Nowe informacje o powrocie serialu Hoży doktorzy. To mieszanka kontynuacji i rebootu

fot. materiały prasowe

Bill Lawrence przyznał, że sam nie spodziewał się takiego renesansu swojej kariery po skończeniu pięćdziesięciu lat. Udało mu się to, ponieważ w planach ma już kolejny sezon Teda Lasso, do tego reboot serialu Hoży doktorzy, a także Małpi biznes oraz Terapię bez trzymanki. W najnowszej wypowiedzi dla Deadline podzielił się nowymi informacjami o powrocie znanego serialu o lekarzach.

Hoży doktorzy - nowe informacje o powrocie serialu

Jeśli chodzi o reboot serialu Hoży doktorzy, to największym problemem, który stoi na drodze są zapisy kontraktowe. Reboot ma być produkowany przez 20th Disney Television, a Lawrence jest zobowiązany umową z Warner Bros. TV. Okazuje się jednak, że skonstruowanie umowy, która pozwoli mu na zajęcie tamtą produkcją, będzie prawdopodobnie możliwe.

Wydaje mi się, że zbliża się to do końca i będzie szczęśliwe zakończenie. Ludzie za kulisami i przed kamerą są bardzo podekscytowani i zaangażowani w powstanie tego serialu.

Dla Lawrence'a to będzie nietypowy powrót, którego nie da się zaszufladkować jednym określeniem. Będzie to dla niego swoista kontynuacja, która pozwoli na poznanie losów poprzednich bohaterów po latach, ale też reboot pod względem tego, że wprowadzeni zostaną nowi bohaterowie. To miszmasz między rebootem a kontynuacją.

Dużo o tym rozmawialiśmy i uznaliśmy, że jedyne rozwiązanie, to połączenie tego. Po pierwsze - ludzie chcą wejść z powrotem do świata medycyny z powodu postaci, które już pokochali. Po drugie - serial skupiał się na młodych ludziach, idealistach, którzy zostali wrzuceni do tego świata z powodu powołania. To nie jest serial o typowych doktorach grających w golfa.