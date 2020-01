Nowe iPhone’y mogą mieć wydajność laptopów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Redakcja serwisu Macworld opublikowała raport opisujący teoretyczne możliwości iPhone’ów z 2020 roku. Serwis przeprowadził przekrojową analizę wydajności kolejnych generacji podzespołów stosowanych w telefonach Apple na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jeśli dotychczasowy trend poprawy wydajności utrzyma się, nowe iPhone'y mogą wkroczyć na wydajnościowe terytorium MacBooków Pro.

Jedno jest pewne - w 2020 roku Apple zaprezentuje światu nowy układ mobilny, który napędzi kolejną generację iPhone’ów. Według redakcji Macworld istnieje spora szansa, że firma TSMC odpowiedzialna za tworzenie procesorów dla Apple pokusi się o przejście na niższy proces technologiczny 5nm. Ruch ten pozwoliłby znacząco zwiększyć wydajność na tle konkurencji. I nie mówimy tu o skoku przełomowym w skali branży mobilnej – według wyliczeń Macworld iPhone z 2020 roku powinien wykręcić w Geekbenchu 5 wynik rzędu 4500-5000 punktów w teście wielordzeniowym. A taką wydajnością charakteryzują się m.in. niektóre 15-calowe MacBooki Pro.

Należy oczywiście pamiętać o tym, że mówimy tu wyłącznie o wyliczeniach bazujących na trendach historycznych, a nie przeciekach branżowych pochodzących od osób zaangażowanych w produkcję wspomnianych sprzętów. Ponadto nawet jeśli iPhone z 2020 roku w syntetycznych testach osiągnie wynik zbliżony do wyniku MacBooka Pro, nie będzie to świadczyć o tym, że telefony staną się równie wydajne co nasze komputery stacjonarne i laptopy. Realna wydajność nie przekłada się bezpośrednio na wyniki benchmarków.

Nie zmienia to jednak faktu, że w układzie A14 tkwi spory potencjał. Gdyby wyliczenia redakcji Macworld okazały się trafne, telefony od Apple zyskałyby spory zapas mocy, który można wykorzystać np. na potrzeby sztucznej inteligencji, która usprawni proces przetwarzania obrazu, a co za tym idzie – poprawi jakość zdjęć i filmów wykonywanych za pośrednictwem aparatu mobilnego.